В Германии продолжают расследование подрыва «Северных потоков»

Правоохранительные органы Германии занимаются расследованием взрывов на российских газопроводах «Северный поток». Они выдали ордер на арест трех представителей спецслужб Украины и четырех водолазов, сообщает «Царьград» .

Как уточняет издание WST, следователи опознали одного из водолазов по фотографии от немецкого радара. Им удалось отследить его соцсети, а также профессиональные веб-ресурсы со ссылками на остальных подозреваемых.

Предполагается, что те, кто организовал диверсию на трубопроводах, стремились уменьшить российские поступления от реализации нефти и разорвать экономические отношения между Россией и Германией.

Инциденты со взрывами на газопроводах «Северный поток 1» и «Северный поток 2» произошли 26 сентября 2022 года в шведской исключительной экономической зоне. Оба трубопровода «Северного потока» были повреждены, что сделало невозможной перекачку газа.

Изучением обстоятельств случившегося занялись правоохранительные органы Швеции и Дании с привлечением Норвегии. Затем и Стокгольм, и Копенгаген заявили о завершении расследования. Германия продолжила заниматься данным делом.

В августе немецкие СМИ сообщали, что следователи установили всех людей, предположительно входивших в состав диверсионной группы, обвиняемой в атаке на «Северные потоки».

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.