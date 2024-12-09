СМИ: на Украине готовятся к передаче частных и госактивов западным инвесторам

На Украине «по всем фронтам» идет активная подготовка к масштабной реструктуризации собственности и передаче как частных, так и государственных активов зарубежным инвесторам, сообщает РИА Новости .

«Что касается частных объектов, то там идет большое давление на собственников со стороны властей, за которыми, скорее всего, стоят потенциальные претенденты на эти активы», — пишет украинское издание «Страна.ua».

Как отметил аналитик из украинского института стратегических исследований Юрий Корольчук, сначала власти начинают оказывать давление на владельцев частных активов. Затем бизнес могут отобрать под предлогом, например, ареста или санкций. Также власти могут действовать совместно с европейскими организациями, которые занимаются сделками по слиянию и поглощению компаний.

Корольчук добавил, что госактивы продаются по относительно низкой стоимости. При этом не исключено, что в будущем эти компании могут быть проданы иностранным инвесторам. Возможно, под приватизацию попадут и такие привлекательные госактивы, как «Укргаздобыча» и «Укрнафта».

Ранее украинские власти утвердили условия перевода 20 млрд долларов по согласованной со странами G7 инициативе о получении финансов за счет доходов от замороженных российских активов.