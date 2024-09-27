«Смешно смотреть»: политолог язвительно отозвался о поездке Зеленского в США

Тур президента Украины Владимира Зеленского в Штаты больше похож на фарс и даже смешно смотреть, как Секретная служба США опекает его, сообщил РИАМО политолог МГУ им. М.В. Ломоносова, доцент Артем Косоруков.

Ранее Владимир Зеленский в рамках своей поездки в США встретился с президентом Штатов Джо Байденом. Кроме того, украинский лидер продлил свой визит, чтобы встретиться с кандидатом на высший пост Дональдом Трампом.

«Этот тур Зеленского больше похож на фарс. Даже смешно смотреть, как Секретная служба США опекает его. Он выглядит как некий персонаж, оторванный от реальной Украины и ее национальных интересов. Его возят, показывают, под это выделяют деньги, а ВСУ продолжают боевые действия на востоке Украины», — сказал Косоруков.

Он добавил, что все это выглядит крайне нелепо. Энергетика разрушена, страну нужно буквально вытаскивать из хаоса и краха, а тут «ходит мифический персонаж, изображающий президента Украины».

«Оценивать итоги визита Зеленского пока рано, возможно впереди еще встреча с Трампом. Но по давней традиции он получил помощь в размере 8 миллиардов долларов — условно говоря, на текущие расходы. В то же время он подверг свои войска бессмысленной обороне под Угледаром, не предложив никакого плана победы, только общие фразы и аксиомы, не подкрепленные реальными действиями», — отметил политолог.

Косоруков подчеркнул, что план Зеленского не способен переломить ход боевых действий на Донбассе. А в Пенсильвании, где на военном заводе появился Зеленский, Трамп, по соцопросам, вырвался вперед в президентской гонке, так как вмешательство Зеленского в предвыборную кампанию США не сулит ничего хорошего для демократов — где бы он ни появлялся, там демократы проигрывают.