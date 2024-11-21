Слуцкий заявил, что Запад пытается открыть второй фронт в Белоруссии

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий предположил, что Запад пытается открыть второй фронт в Белоруссии с целью создания нового антироссийского плацдарма, сообщает РИА Новости .

«Но все подобные планы захлебнутся, уверен. И Москве, и Минску есть чем ответить», — отметил он.

Также Слуцкий добавил, что согласно обновленной ядерной доктрине России, в случае агрессии против Белоруссии как участника Союзного государства Москва может применить в ответ ядерное оружие.

Во вторник Путин утвердил основы госполитики РФ в области ядерного сдерживания потенциального противника от агрессии против России и ее союзников. Она носит оборонительный характер.