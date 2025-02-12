Телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа прорвал блокаду Запада и запустил процесс разморозки российско-американских официальных контактов, написал в своем Telegram-канале председатель ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Он отметил, что во время диалога был обозначен «путь по выходу из тупика и поднятия траектории двусторонних отношений с низших отметок».

«Это, прежде всего, про роль и масштаб личностей в истории. Ключевое — нацеленность на совместную работу и здравый смысл», — написал Слуцкий.

По его словам, от возвращения отношений двух ведущих мировых ядерных держав в конструктивное и прагматичное русло зависят глобальная безопасность и мир на планете.

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели переговоры по телефону 12 декабря, об этом официально сообщили в Кремле и раскрыли детали беседы лидеров, которые затронули несколько важных тем международной повестки, в том числе украинского конфликта.

Лидеры двух стран особое внимание уделили ситуации на Украине. Американский президент призвал к поиску дипломатического решения конфликта. Российский лидер поддержал идею мирного урегулирования через переговоры, подчеркнув важность устранения первопричин возникновения этого конфликта.

Разговор длился полтора часа. После него Трамп выразил надежду на то, что в скором времени сотрудничество стран приведет к успеху.