Слуцкий: «многоуровневый план» по Украине может привести к конфликту Запада и РФ

Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий прокомментировал информацию о якобы согласованном Киевом и Западом «многоуровневом плане» по Украине, который допускает военные действия против РФ, если та нарушит режим прекращения огня, сообщает ТАСС .

Ранее газета Financial Times (FT) заявила о том, что Киев и Запад якобы согласовали «многоуровневый план» по обеспечению режима прекращения огня. По данным издания, он допускает военные действия со стороны США и Европы против РФ, если та нарушит перемирие.

Слуцкий отметил, что эта информация требует тщательной проверки. Но, по его словам, сама идея силового ответа Брюсселя или Вашингтона на «нарушения» Москвы может привести к военному столкновению между ядерными державами.

Он добавил, что «многоуровневый план», о котором говорит FT, может привести к «опасной эскалации» и конфликту Запада с Россией.

Депутат также предложил не верить киевскому режиму, потому что тот «не раз устраивал провокации и постановки».

