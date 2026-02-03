FT рассказала подробности плана обеспечения мира в конфликте на Украине

Если РФ будет «постоянно нарушать» мирное соглашение в украинском конфликте, Соединенные Штаты и ЕС намерены дать многоуровневый «скоординированный военный ответ». Об этом сообщает РБК со ссылкой на материал Financial Times.

Украина, Соединенные Штаты и государства ЕС согласовали многоуровневый план поддержки всех будущих мирных соглашений между Москвой и Киевом. Если РФ будет «постоянно нарушать» договоренности, США и Евросоюз дадут «скоординированный военный ответ».

Согласно плану, реакция последует в течение суток. Но сначала РФ получит дипломатические предупреждения и «ответные действия ВСУ».

Если боевые действия не завершатся, то начнется следующая фаза плана. В этом случае вмешается «коалиция желающих». Если произойдет масштабное наступление, то через трое суток к боевым действиям присоединятся военные Соединенных Штатов.

