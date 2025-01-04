Слуцкий: Бербок грубо вмешивается в становление государственности Сирии

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок превысила свои полномочия и вмешивается в процесс становления сирийской государственности, сообщил он в своем Telegram-канале .

Он отметил, что Бербок пытается диктовать России, ядерной державе, как и с кем ей вести военное сотрудничество.

По его словам, это вопросы касаются исключительно российско-сирийских взаимоотношений.

Ранее Бербок потребовала избавиться от российского присутствия в Сирии.

После падения режима Башара Асада все чаще возникают обсуждения о том, что Сирия может утратить свою целостность.