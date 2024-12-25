Политолог оценил вероятность вхождения некоторых регионов Сирии в состав Турции

После падения режима Башара Асада все чаще возникают обсуждения о том, что Сирия может утратить свою целостность. В частности, существует вероятность, что Турция может аннексировать часть сирийской территории. Политолог Александр Асафов оценил, насколько такие предположения обоснованы, сообщает «ФедералПресс» .

«Безусловно, у Турции есть такая задача. Она декларировалась на уровне высшего военно-политического руководства о присоединении ряда регионов. И планомерная работа в Идлибе на протяжении этих лет по сохранению ядра джихадистов велась», — отметил эксперт.

Он добавил, что для реализации этих намерений Турция уже осуществила несколько военных операций, в которых прослеживался план по присоединению ряда сирийских городов. Эта стратегия остается актуальной для турецких властей. Таким образом существует очевидный риск для территориальной целостности Сирии, хотя многое будет зависеть от нового руководства страны, считает политолог.

Отметить, что Сирия быстро теряет свой суверенитет, можно по действиям Турции, Израиля и других участников, заключил Асафов.