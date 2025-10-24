Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг утверждение, что саммит РФ и США, запланированный в Будапеште, был сорван. Он заявил, что встреча так и не была назначена, сообщает ТАСС .

«Точных сроков проведения саммита никто не называл, о них никто не договаривался, это первое. В этом плане было очень сложно сорвать то, о чем не было конкретных договоренностей», — отметил официальный представитель Кремля.

Он подчеркнул, что об этом не говорил ни российский лидер Владимир Путин, ни американский президент Дональд Трамп. По словам Пескова, главы государств не хотят собираться только ради самой встречи.

Путин заявил, что было бы ошибкой подойти к встрече с главой США без подготовки. Президент России прокомментировал заявление Трампа о том, что он отменил встречу. Глава государства сказал, что, скорее, ее просто перенесли.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.