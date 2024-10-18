Слово «план» надо понимать буквально: Медведев высмеял инициативу Зеленского

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Медведев предположил, что Зеленский под «планом победы» имел в виду наркотик

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал «план победы» президента Украины Владимира Зеленского, сравнив его с наркотическим веществом.

«Слово „план“ следует понимать буквально: как жаргонное наименование марихуаны, анаши, гашиша, каннабиса, конопли и прочего», — написал Медведев в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что под «планом» надо, видимо, подразумевать психотропное вещество тетрагидроканнабинол (ТГК). По словам Медведева, «план победы» Зеленского на самом деле был планом для победы.

Зампред Совбеза намекнул, что западные союзники могли приказать президенту Украины быть аккуратнее в своих высказываниях.

Ранее Зеленский представил Верховной раде и мировому сообществу «план победы», состоящий из пяти пунктов. Некоторые западные политики приняли его прохладно.