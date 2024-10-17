На Западе разочаровали Зеленского из-за его «плана победы»

Постпредство США при НАТО: приглашать Украину в альянс сейчас не время

Некоторые западные политики прохладно приняли «план победы» украинского президента Владимира Зеленского, который он 16 октября впервые публично представил в Верховной раде. В нашумевшем документе лидера Украины есть пять пунктов, сообщает kp.ru .

В «плане победы» Зеленского, в том числе, присутствуют параграфы о дальнобойных ударах западным оружием вглубь России и членстве Украины в НАТО.

Предложения Владимира Зеленского не оценила постпред США при Североатлантическом альянсе Джулианна Смит. Дипломат считает, что пока не пришло время для приглашения украинцев в НАТО. Также Смит сказала, что бить по территории РФ американским дальнобойным оружием нельзя.

Кроме того, официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт тоже подверг критике «план победы». По его словам, у канцлера ФРГ не изменилось мнение, что Киев невозможно принять в НАТО в данный момент. Сам Шольц ранее говорил о готовности вести переговоры с Россией.