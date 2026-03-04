сегодня в 14:33

Словакия расторгла соглашение с Киевом о помощи поставками электроэнергии

Правительство Словакии одобрило разрыв контракта с Украиной об аварийных поставках электроэнергии, сообщает РИА Новости .

Исполнить данное решение предстоит министру финансов страны. Он должен будет принять шаги в отношении компании SEPS (оператор системы передачи электроэнергии в Словакии) для немедленного прекращения действия соглашения между SEPS и украинским оператором «Укрэнерго».

Соглашение подразумевало помощь аварийными поставками электроэнергии.

Киев прекратил поставки нефти по нефтепроводу «Дружба» в конце января, сославшись на якобы повреждение объекта. 23 февраля Словакия в ответ остановила поставки электроэнергии на Украину.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Киев обманывает насчет неисправности нефтепровода «Дружба».

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.