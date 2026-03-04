Словакия расторгла соглашение с Киевом о помощи поставками электроэнергии
Фото - © Медиасток.рф
Правительство Словакии одобрило разрыв контракта с Украиной об аварийных поставках электроэнергии, сообщает РИА Новости.
Исполнить данное решение предстоит министру финансов страны. Он должен будет принять шаги в отношении компании SEPS (оператор системы передачи электроэнергии в Словакии) для немедленного прекращения действия соглашения между SEPS и украинским оператором «Укрэнерго».
Соглашение подразумевало помощь аварийными поставками электроэнергии.
Киев прекратил поставки нефти по нефтепроводу «Дружба» в конце января, сославшись на якобы повреждение объекта. 23 февраля Словакия в ответ остановила поставки электроэнергии на Украину.
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Киев обманывает насчет неисправности нефтепровода «Дружба».
