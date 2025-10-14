«Слов нет, одни эмоции»: Жидков прокомментировал свое увольнение Федорищевым

Экс-глава Кинельского района Юрий Жидков выразил недоумение относительно причин своей отставки в грубой форме со стороны губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. По его словам, на данный момент преобладают лишь эмоции, пишет Mash .

Жидков также заявил об отсутствии разногласий с губернатором Федорищевым. По его словам, в 2024 году район продемонстрировал лучшие экономические результаты в области, однако финансирование ремонтных работ в школах и других учреждениях было запланировано лишь на 2027 год, поэтому работы еще и не начались.

«Слов нет, одни эмоции. Понимаете, найти-то можно за любое. Школу мы внутри отремонтировали отлично. Снаружи да, у нас она на 2027 год почему-то стоит. И сейчас затраты делать, большие затраты надо», — сказал Жидков после своего резкого увольнения.

Инцидент с камнем, ставшим поводом для критики со стороны губернатора, Жидков объяснил обычным недоразумением: камень изначально предназначался для памятника героям Великой Отечественной войны в парке, затем его переместили к школе для использования в музейной экспозиции, но забыли убрать старую табличку.

Теперь Жидков планирует отдохнуть от работы и заняться здоровьем.

Федорищев также опубликовал в своем Telegram-канале объяснения, почему в такой грубой форме уволил Жидкова возле камня.

«Только закончил работу в Кинельском районе, также в городе Кинель. Много объектов посетили, социальных, важных. Конечно же, есть то, к чему стремиться. К сожалению, Дом культуры, школа, многие другие объекты не были достаточным образом вовлечены в работу муниципальной власти, поэтому мной было принято решение о том, что глава Кинельского района уходит в отставку», — заявил Федорищев.

Губернатор Самарской области в ближайшее время пообещал представить кандидатуру на должность временно исполняющего обязанности Кинельского района.

Ранее в Сети появился момент увольнения Жидкова. На кадрах видно, как Федорищев вместе с чиновником что-то инспектировал, затем в грубой и нецензурной форме сообщил собеседнику о его увольнении.

