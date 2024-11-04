Слюсарь поблагодарил Путина за доверие возглавить Ростовскую область

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Назначенный врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь поблагодарил президента России Владимира Путина за оказанное доверие, сообщается на сайте Кремля.

«Владимир Владимирович, большое спасибо за высокое доверие», — сказал он.

Слюсарь отметил, что для него это возможность вернуться на его малую донскую землю, Родину и возглавить регион в этот непростой период.

Ранее Владимир Путин встретился с главой Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрием Слюсарем и предложил ему пост врио главы Ростовской области.

Должность главы Ростовской области освободилась 4 ноября после того, как Василий Голубев написал заявление по собственному желанию. Слюсарь получил от Путина предложение занять пост врио главы Ростовской области до момента, пока население не изберет главу региона на соответствующих выборах. Слюсарь принял предложение и Путин подписал соответствующий указ.