Путин назначил Слюсаря на должность врио главы Ростовской области

Президент России Владимир Путин встретился с главой Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрием Слюсарем и предложил ему пост врио главы Ростовской области, пишет РИА Новости .

Должность главы Ростовской области освободилась 4 ноября после того, как Василий Голубев написал заявление по собственному желанию. Экс-глава региона сообщил, что переходит на новый пост, но не уточнил, чем теперь будет заниматься.

Слюсарь получил от Путина предложение занять пост врио главы Ростовской области до момента, пока население не изберет главу региона на соответствующих выборах. Слюсарь принял предложение и Путин подписал соответствующий указ.

Ранее сообщалось, что после увольнения главы Тамбовской области Максима Егорова врио главы региона стал участник СВО Евгений Первышов.