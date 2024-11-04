Путин назначил участника СВО Первышова врио главы Тамбовской области

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Президент России Владимир Путин провел встречу с бывшим мэром Краснодара, участником «Времени героев» Евгением Первышовым, после чего назначил его временно исполняющим обязанности (ВРИО) главы Тамбовской области, сообщает пресс-служба Кремля .

Путин предложил Первышову занять пост врио главы Тамбовской области после того, как 4 ноября о своей отставке в связи с переходом на новую должность сообщил Максим Егоров. Первышов принял предложение президента России, после чего Путин подписал соответствующий документ.

«Принять отставку главы Тамбовской области Егорова М.Б. по собственному желанию. Назначить Первышова Евгения Алексеевича временно исполняющим обязанности главы Тамбовской области до вступления в должность лица, избранного главой Тамбовской области», — говорится в документе.

Указ президента уже вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что 4 ноября свои должности добровольно оставили Максим Егоров и глава Ростовской области Василий Голубев.