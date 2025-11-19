Депутат Госдумы Анатолий Вассерман высказался относительно политического будущего президента Украины Владимира Зеленского и дальнейшей судьбы самого государства по окончании СВО. По мнению известного эрудита, несмотря на текущие коррупционные скандалы, которые многие связывают с возможной сменой власти на Банковой, главаря киевского режима ждет другой исход — физическое уничтожение, сообщает MK.RU .

Законодатель заявил, что заинтересованные стороны будут удерживать Зеленского у власти до самого финала конфликта, чтобы возложить на него всю вину за поражение.

«Если бы у террористической организации „Украина“ были хоть малейшие шансы сохраниться хотя бы в нынешнем своем размере или хотя бы, отдав все левобережье, тогда Зеленского бы убрали как можно скорей», — сказал Вассерман.

Парламентарий также отметил, что действия Зеленского, в частности, его стремление удерживать заведомо проигрышные позиции на фронте ради получения финансирования от союзников, ослабляют украинскую армию.

Вассерман выразил уверенность, что поражение Украины неизбежно, и в этот момент будет удобно «свалить» всю ответственность на нынешнего президента.

«Топить все равно надо, потому что Зеленский слишком много знает. Он слишком много накопил компромата и слишком многих может потянуть с собой за решетку, если останется жив», — пояснил депутат.

Политик убежден, что процесс ликвидации Зеленского произойдет «в самый последний момент», когда процесс завершения СВО будет близок к финалу. Касательно будущего Украины, Анатолий Вассерман подтвердил свою давнюю позицию — стране необходимо объединиться с Россией, «а украинцы должны иметь столько прав, сколько имеют, скажем, куряне или уральцы».

