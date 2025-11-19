Высокопоставленные представители МИД и Минобороны западных стран провели закрытые переговоры в Вильнюсе, в ходе которых была выражена серьезная обеспокоенность по поводу уязвимости восточного фланга НАТО перед гипотетической агрессией со стороны России, пишет немецкое издание Bild со ссылкой на участников встречи. Общая тональность обсуждений была тревожной, а приглашенные эксперты представили ряд факторов, повышающих вероятность победы России над восточными странами блока, сообщает РБК .

Ключевым моментом обсуждения стало «очень успешное» переформатирование российской экономики под военные нужды. По словам одного из высокопоставленных военных чиновников, российский ВПК демонстрирует высокую эффективность, в то время как западная оборонная промышленность продолжает делать ставку на качество, а не на количество, что, по мнению аналитиков, является дорогостоящей и неэффективной стратегией в условиях реального конфликта.

Военные стратеги, присутствовавшие на совещании, согласились с оценкой визави и подчеркнули, что «один миллиард евро российского оборонного бюджета эквивалентен десяти миллиардам на Западе». Также было отмечено, что многие высокотехнологичные вооружения, заказанные западными правительствами, поступят на вооружение лишь спустя несколько лет.

Некоторые эксперты указали на устаревание значительной части вооружений, имеющихся в распоряжении Запада. Представитель оборонной отрасли привел пример неэффективности текущих инвестиций:

«<…> 99% нашего оборонного бюджета уходит на устаревшие системы, которые оказались бесполезными на Украине», — заявил представитель оборонной отрасли, приводя пример неэффективности текущих инвестиций.

Ситуацию проиллюстрировал еще один участник дискуссии, отметив, что в случае реальных боевых действий «100 немецких танков и бронетранспортеров стоимостью €2 млрд будут уничтожены 300 российскими беспилотниками стоимостью €300 тыс.».

Россия резко отвергала утверждения о желании напасть на европейские страны. Президент Владимир Путин называл заявления о планах конфликта с НАТО «невероятной ложью», при этом подчеркивал готовность Москвы адекватно реагировать на милитаризацию европейских государств.

