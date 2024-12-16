Следствие планирует допросить Юн Сок Еля 18 декабря

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Следствие планирует допросить 18 декабря отстраненного от должности президента Южной Кореи Юн Сок Еля, сообщает RT со ссылкой на агентство «Ренхап».

Объединенная следственная группа заявила, что попросит Юна явиться на допрос в среду в рамках расследования военного положения.

14 декабря парламент Южной Кореи проголосовал за импичмент президенту Юн Сок Елю.

В ночь на 4 декабря в Южной Корее ввели, а потом отменили военное положение. Оппозиция потребовала отставки президента Юн Сок Еля под угрозой импичмента.