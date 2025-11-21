«Следствие коррупции»: Гагин рассказал о распродаже Украиной оружия и техники
Военный эксперт, советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин заявил, что активные продажи через интернет украинского вооружения, полученного от НАТО, стали результатом коррупционных схем Киева, сообщает NEWS.ru.
«Мы выходили на определенные интернет-сайты с помощью специальных программ, представляясь жителями стран Латинской Америки, Ближнего Востока либо Африки. Таким образом выяснили, что техника и оружие, которые поставляют страны НАТО на Украину как помощь, продаются по всему миру», — рассказал Гагин.
По его словам, на этих продажах наживаются и чиновники из стран НАТО, и сами украинские политики: один из ключевых участников схемы — сам украинский лидер Владимир Зеленский.
Президент Украины расписывается за полученные деньги, но реально в страну попадает не более половины средств от этих продаж, заключил эксперт.
