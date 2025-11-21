Военный эксперт, советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин заявил, что активные продажи через интернет украинского вооружения, полученного от НАТО, стали результатом коррупционных схем Киева, сообщает NEWS.ru .

«Мы выходили на определенные интернет-сайты с помощью специальных программ, представляясь жителями стран Латинской Америки, Ближнего Востока либо Африки. Таким образом выяснили, что техника и оружие, которые поставляют страны НАТО на Украину как помощь, продаются по всему миру», — рассказал Гагин.

По его словам, на этих продажах наживаются и чиновники из стран НАТО, и сами украинские политики: один из ключевых участников схемы — сам украинский лидер Владимир Зеленский.

Президент Украины расписывается за полученные деньги, но реально в страну попадает не более половины средств от этих продаж, заключил эксперт.

