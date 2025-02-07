Главреду «Регнума» обещали перерезать горло «за Азербайджан»
Главному редактору издания «Регнум» Марине Ахмедовой угрожали расправой после критики решения Азербайджана закрыть «Русский дом» в Баку.
После решения Азербайджана о закрытии российского представительства «Русский дом» в Баку Ахмедова предложила принять ответные меры.
«Может быть, нам предъявить схожие претензии к азербайджанскому представительству в Москве — „Садоводу“ и „Фудсити“?» — написала журналистка в своем Telegram-канале.
После этого Ахмедова получила угрозы в свой адрес. Ей советовали «не трогать» Азербайджан и обещали «перерезать горло».
Главный редактор в ответ написала, что «диаспоры — зло» и обратилась в Следком.
В ведомстве сообщили, что по данному факту возбудят уголовное дело.
«Председатель Следственного комитета Бастрыкин А.И. поручил руководителю ГСУ СК России по городу Москве Стрижову А.А. возбудить по данному факту уголовное дело и доложить об установленных обстоятельствах», — указано в сообщении.
Ранее в Кремле заявили, что проблему «Русского дома» в Баку обсудят на высшем уровне.