Главреду «Регнума» обещали перерезать горло «за Азербайджан»

Следком возбудил уголовное дел об угрозах главреду «Регнума»

Главному редактору издания «Регнум» Марине Ахмедовой угрожали расправой после критики решения Азербайджана закрыть «Русский дом» в Баку.

После решения Азербайджана о закрытии российского представительства «Русский дом» в Баку Ахмедова предложила принять ответные меры.

«Может быть, нам предъявить схожие претензии к азербайджанскому представительству в Москве — „Садоводу“ и „Фудсити“?» — написала журналистка в своем Telegram-канале.

После этого Ахмедова получила угрозы в свой адрес. Ей советовали «не трогать» Азербайджан и обещали «перерезать горло».

Главный редактор в ответ написала, что «диаспоры — зло» и обратилась в Следком.

В ведомстве сообщили, что по данному факту возбудят уголовное дело.

«Председатель Следственного комитета Бастрыкин А.И. поручил руководителю ГСУ СК России по городу Москве Стрижову А.А. возбудить по данному факту уголовное дело и доложить об установленных обстоятельствах», — указано в сообщении.

Ранее в Кремле заявили, что проблему «Русского дома» в Баку обсудят на высшем уровне.