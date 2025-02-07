Главреду «Регнума» обещали перерезать горло «за Азербайджан»

Следком возбудил уголовное дел об угрозах главреду «Регнума»
Политика

Главному редактору издания «Регнум» Марине Ахмедовой угрожали расправой после критики решения Азербайджана закрыть «Русский дом» в Баку.

После решения Азербайджана о закрытии российского представительства «Русский дом» в Баку Ахмедова предложила принять ответные меры.

«Может быть, нам предъявить схожие претензии к азербайджанскому представительству в Москве — „Садоводу“ и „Фудсити“?» — написала журналистка в своем Telegram-канале.

После этого Ахмедова получила угрозы в свой адрес. Ей советовали «не трогать» Азербайджан и обещали «перерезать горло».

Главный редактор в ответ написала, что «диаспоры — зло» и обратилась в Следком.

В ведомстве сообщили, что по данному факту возбудят уголовное дело.

«Председатель Следственного комитета Бастрыкин А.И. поручил руководителю ГСУ СК России по городу Москве Стрижову А.А. возбудить по данному факту уголовное дело и доложить об установленных обстоятельствах», — указано в сообщении.

Ранее в Кремле заявили, что проблему «Русского дома» в Баку обсудят на высшем уровне.