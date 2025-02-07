Песков допустил, что Путин и Алиев могут обсудить закрытие Русского дома в Баку

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российский президент Владимир Путин и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев могут обсудить закрытие Русского дома в Баку в ходе контактов на высшем уровне, сообщает ТАСС .

Накануне стало известно, что власти Азербайджана требуют закрыть Русский дом, основанный в июле 1997 года в Баку. Прекращение работы учреждения инициировало министерство иностранных дел республики. Основанием для закрытия стало отсутствие регистрации в качестве юрлица.

«Безусловно, мы будем ставить этот вопрос перед нашими коллегами на различных уровнях», — ответил Песков на соответствующий вопрос.

Пресс-секретарь главы государства добавил, что если между двумя лидерами будет диалог, то они могут обсудить ситуацию вокруг Русского дома в азербайджанской столице.