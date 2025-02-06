Выяснилось, почему Азербайджан требует прекратить работу Русского дома в Баку

По его словам, министерство иностранных дел Азербайджана инициировало прекращение работы учреждения. Примаков подтвердил информацию о полученной ноте в эфире телеканала «Россия 24».

Он уточнил, что основанием для этого стало отсутствие регистрации в качестве юридического лица. Несмотря на неоднократные обращения российской стороны с просьбой помочь в этом вопросе, власти требуют, чтобы организация освободила занимаемое помещение в течение полутора месяцев. Это связано с тем, что собственник заявил о намерении срочно продать его. Кроме того, переговоры о другой локации на данный момент приостановлены.

Русский дом в Баку представляет Россотрудничество в Азербайджане и был основан 3 июля 1997 года на основе межправительственного соглашения. Основные направления его работы включают популяризацию культуры, науки и образования России, защиту интересов соотечественников и содействие гуманитарному сотрудничеству.