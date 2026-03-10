«Скоро, очень скоро»: Трамп рассказал о сроках завершения операции против Ирана

сегодня в 03:05

Трамп сообщил о скором завершении операции против Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил о скором завершении американо-израильской военной операции против Ирана. Он озвучил это на пресс-конференции во Флориде, сообщает Интерфакс .

«Скоро, очень скоро», — ответил американский лидер на вопросы о возможных сроках окончания боевых действий.

При этом на уточняющий вопрос, произойдет ли это в течение текущей недели, американский лидер ответил отрицательно.

Главной целью операции президент США назвал лишение Ирана способности угрожать соседним государствам, Израилю и Соединенным Штатам. Он уточнил, что его решительные действия предотвратили создание Тегераном ядерного оружия и ракет.

Ранее Трамп заявил, что конфликт с Ираном практически завершен.

