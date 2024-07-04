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Системы ПВО сбили два беспилотника над Брянской областью

Российские системы ПВО ликвидировали два вражеских беспилотника над территорией Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram .

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над Клинцовским и Трубчевским районами силами ПВО Министерства обороны РФ», — сказано в сообщении.

По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. На местах работают оперативные и экстренные службы.

Ранее обломки украинского дрона обнаружили в Подмосковье. БПЛА рухнул в лесополосе на территории городского округа Клин. На месте пострадавших и разрушений не обнаружили.