Сингх допустила отмену запрета США на удары ВСУ ракетами ATACMS вглубь РФ

сегодня в 22:53

Пентагон: США может разрешить Украине использовать ATACMS для ударов вглубь РФ

Пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх отметила, что американские власти допускают отмену запрета об использовании оперативно-тактических ракет ATACMS для ударов вглубь России, пишет РИА Новости .

«Прямо сейчас мы не санкционируем применение ATACMS для глубоких ударов <…> в пределах России», — сказала она.

Представитель ведомства пояснила, что политика США адаптируется согласно обстановке на Украине. Об этом свидетельствует допущение трансграничных ударов, когда Россия поражает цели с другой стороны границы.

По словам Сингх, эта политика может распространиться и на другие российские регионы.

Ранее Украина заявила, что хочет получить право поражать цели в российском тылу. Соответствующее требование хотят озвучить на саммите НАТО в Вашингтоне.