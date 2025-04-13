Симоньян заявила, что Британия столетиями завидовала России
Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что Британия долгие столетия завидовала России, но не смогла сохранить свою империю, сообщает РИА Новости.
«Британцы нам завидуют все эти годы, что они потеряли свою империю, и потеряли ее с позором», — заявила она в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».
Также Симоньян добавила, что Россия является империей и не может ее потерять.
Ранее посол России в Великобритании Андрей Келин в интервью BBC категорически отверг утверждения о существовании российской угрозы для Соедиенного Королевства.