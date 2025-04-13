Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что Британия долгие столетия завидовала России, но не смогла сохранить свою империю, сообщает РИА Новости .

«Британцы нам завидуют все эти годы, что они потеряли свою империю, и потеряли ее с позором», — заявила она в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

Также Симоньян добавила, что Россия является империей и не может ее потерять.

Ранее посол России в Великобритании Андрей Келин в интервью BBC категорически отверг утверждения о существовании российской угрозы для Соедиенного Королевства.