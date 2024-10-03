Позиции ВСУ в Донбассе стали уязвимыми из-за переброски лучших танков под Курск

Позиции Украины стали уязвимыми на донецком направлении после того, как командование приняло решение перебросить в Курскую область лучшие из имеющихся танков, пишет «Российская газета» со ссылкой на Forbes.

В составе частей ВСУ под Курском, судя по фото и видео из свободного доступа, имеются несколько шведских танков Strv 122 и немецких Leopard 2A6. Предполагается, раз командование ВСУ ослабило свои позиции в Донбассе, значит, они делали ставку на вторжение в Курской области.

«Украина получила всего 10 Strv 122 из Швеции и 21 Leopard 2A6 из Германии и Португалии», — говорится в статье.

При этом ВСУ начали терять свою незаменимую технику в Курской области. Несколько иностранных танков уже ликвидированы.

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ в упор расстреливали автомобили местных жителей в Курской области. О действии украинских солдат рассказал мужчина, который сумел спастись.