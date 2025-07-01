«Летом ездили на санях»: когда в России было самое холодное лето

Лето в этом году выдается очень холодное: температура едва превышает 20 градусов большую часть дней, а конец июня и вовсе «радует» своими дождями. Такая погода продержится как минимум вплоть до 3 июля. В связи с этим в материале РИАМО решили вспомнить годы, когда летом стоял в буквальном смысле «собачий холод».

1. Самый холодный год в истории — 1604-й

Сейчас мы негодуем, когда температура за окном достигает +14 градусов в июне, а вот в 1604 году люди о таком только мечтали! Ведь им приходилось и вовсе летом несколько дней ездить на санях. Вообще тот год был одним из самых страшных, а все потому, что почти все лето непрерывно шли ливни; морозы и снегопады уничтожили практически весь урожай. Начался голод и разорение. В летописях говорится, что из-за голода в тот год умерло порядка 100 тысяч человек — и это в одной лишь столице! Писали даже о случаях людоедства и убийств на почве недостатка продуктов.

Фото - © Baturina Yuliya / Фотобанк Лори

2. Лето без лета — 1816 год

Еще один год, когда о лете только мечтали. Годом ранее, в 1815-м, произошло извержение вулкана Тамбора в Индонезии. Последствия были разрушительными — более 70 тысяч погибших, волны цунами высотой до четырех метров, а еще — выброс пепла такой силы, что это спровоцировало «вулканическую зиму». Температура на всей планете опустилась на почти три градуса. Конечно, не могло это не затронуть и Россию — летом 1816-го было дождливым, ветреным, с заморозками. Урожай было не спасти.

3. 1879-й год

30 июня 1879 года было ну очень холодным — в Москве воздух остыл до +5 градусов. Это по-прежнему самая низкая температура для этого дня за всю историю метеонаблюдений.

4. 1881-й год

Самый холодный первый день июля выдался в 1881 году. Тогда температура воздуха в Москве составила всего 5,1 градуса.

5. Лето 1886-го и 1 градус тепла

Максимальные холода, какие только можно вообразить для летнего времени, накрыли Москву 2 июля 1886 года. Тогда был установлен рекорд для этого дня за всю историю метеонаблюдений. Только представьте, днем температура воздуха «прогрелась» всего до +1,3 градуса!

Фото - © Сгенерировано Freepik

6. Лета с 1894-го по 1897-й

Очень холодно, но все же теплее, чем в 1886 году, было почти десятилетие спустя. 4 июля 1897 года похолодало до 4,4 градуса, а вот в период с 1894 года по 1896 температура 5 и 6 июля была в районе 5 градусов тепла.

7. 1916-й год

Абсолютный задокументированный минимум пришелся на 1 июня 1916 года. Столбики термометров в столице показали в этот день -2,3 градуса.

8. 1994-й год

В 1994-м году было очень холодное и дождливое лето. Тепла в то время, по сути, вообще не было. Люди все лето ходили в куртках и теплой одежде. Среднемесячная температура была на 2-4 градуса ниже нормы, и количество осадков превысило норму в три раза.

9. 2003 год

Почти столетие спустя, в 2003 году, все СМИ писали об аномально холодном лете. Гидрометцентр указывал: «Такое холодное лето бывает раз в 30 лет». Практически весь июнь в средней части России среднесуточная температура была ниже нормы на три-четыре градуса. По словам синоптиков, столь холодное начало лета бывает в средней полосе России редко — в среднем раз в 20-30 лет. https://lenta.ru/news/2003/06/24/weather/

Фото - © Сгенерировано Freepik

10. 2017 год

Отдавая первенство все-таки 2003 году, синоптики отмечали, что конец весны и начало лета 2017 года на европейской территории России оказались самыми холодными с 1994 года, а июнь — вторым в XXI веке. По данным Гидрометцентра, среднемесячные температуры воздуха в июне 2017 года опускались на два-три градуса ниже нормы. В конце месяца в некоторых областях Центрального федерального округа днем температура воздуха опускалась до одного-трех градусов, а в ночное время наблюдались заморозки.

11. 2019 год

«Досталось» от холодов и 2019-му году. В августе минимальная температура в Москве достигла 6,7 градуса. Это не абсолютный рекорд за весь исторический ряд, но это самая низкая температура начиная с 60-х годов, то есть за последние 50 лет. «Очень холодная погода в первой пятидневке последнего месяца лета это совершенно нехарактерная для Москвы ситуация. Максимальная температура 4 августа составила 14 градусов это самая низкая дневная температура за нынешнее лето», — отмечала тогда главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.