Минздрав Азербайджана: на телах фигурантов дела об ОПГ обнаружили травмы

Глава объединения судмедэкспертизы и патологической анатомии минздрава Азербайджана Адалят Гасанов заявил, что во время экспертизы на телах фигурантов дела об ОПГ, скончавшихся в Екатеринбурге, обнаружили множественные травмы, сообщает РИА Новости .

Гасанов подчеркнул, что ни один из подозреваемых не был убит из огнестрельного оружия или острым предметом. При внешнем и внутреннем осмотре были обнаружены множественные травмы. Удары были нанесены тупым предметом.

Следователи в России 27 июня сообщили о задержании шести участников преступной группы по делу об убийствах прошлых лет, совершенных в 2001, 2010 и 2011 годах. После задержания стало известно о смерти подозреваемых Зиеддина и Гусейна Сафаровых.

Официальная версия следствия гласит, что смерть братьев наступила в результате острой коронарной недостаточности. Все это привело к конфликту между Россией и Азербайджаном.

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