140 тысяч школьников и студентов приняли участие в программе «Школа питания»

О программе «Школа питания»

Проект направлен на популяризацию ЗОЖ среди подрастающего поколения и их родных. Занятия включали в себя такие базовые знания, как правильно выбирать продукты, планировать рацион, прислушиваться к сигналам своего организма и развивать полезные привычки.

По итогам учебного года почти 140 тыс. учащихся из 1454 образовательных учреждений — школ и колледжей — приняли участие в ЗОЖ-уроках. Самыми активными регионами по количеству участников стали Москва (9820), Свердловская область (7469), Санкт-Петербург (7377), Краснодарский край (5978) и Ханты-Мансийский Автономный округ — Югра (5357).

Процесс обучения

Интеграцией материалов «Школы питания» в учебную и внеурочную деятельность занимались более 2500 преподавателей. К примеру, их внедрили в такие предметы, как окружающий мир и технология. Уроки включали теоретические и практические блоки, мультимедийные материалы и задания, которые можно было выполнять всей семьей, что сделало процесс обучения доступным и увлекательным.

«После уроков я иначе стала объяснять темы, связанные с питанием. Ученики начали сами интересоваться, что они едят, задавать вопросы, обсуждать рецепты. А главное — я вижу, как в школьной столовой все чаще вместо сладостей выбирают яблоки. Спасибо за проект, в котором все — от контента до практики — сделано с душой», — комментирует учитель.

Как результат, знания учеников о здоровом питании увеличились в среднем на 12% по сравнению с теми, кто не участвовал в проекте. Особенно заметный эффект был у детей из группы риска: они начали осознанно применять принципы сбалансированного питания в повседневной жизни. Более 82% участников сообщили, что программа им очень понравилась, а 87% поделились новыми знаниями с родными и друзьями, что подтверждает высокий уровень вовлеченности и практическую ценность программы.

«Школа питания» — это пример того, как бизнес может вносить вклад в здоровье будущих поколений. Для нас важно не только предлагать качественные продукты, но и помогать семьям осознанно подходить к питанию. Смотря на результаты ЗОЖ-уроков этого года, мы видим, как наша программа не только захватила внимание детей, но и стала точкой входа в тему здоровья для тысяч семей по всей стране», — отметила менеджер направления устойчивого развития торговой сети Екатерина Демешко.

Профессиональное сообщество не раз отмечало образовательную программу «Школа питания» как соцпроект, внесший значимый вклад в устойчивое развитие России. Среди завоеванных наград в различных номинациях можно выделить: Retail Week Awards (проект года в ритейле: ESG), Silver Mercury (социально-ориентированный бизнес), E+ Awards (импакт и корпоративная репутация), «Женщины за здоровое общество» (лучший молодежный проект по сохранению здоровья), Лучшие ESG проекты России (хорошее здоровье и благополучие).