Вызывают прыщи, забивают поры: косметолог развеяла мифы о SPF

По словам эксперта, распространено мнение о том, что защита нужна только в солнечную погоду. Ультрафиолетовые лучи типа А (UVA) способны проникать через облака и стекло во время прогулок, на балконе, по дороге на работу, поэтому SPF нужен и в пасмурную погоду, если УФ-индекс превышает 4. Проверить его можно в приложении погоды или на сайтах метеорологических служб.

Другим известным мифом является то, что водостойкий SPF не нужно обновлять. В реальности такие средства действительно лучше держатся в воде, но после вытирания лица полотенцем крем стирается. Рекомендуется обновлять защиту каждые 2 часа на открытом солнце, после купания, если SPF был не водостойкий и при активном потоотделении.

Также существует мнение о том, что SPF-30 достаточно для защиты. Несмотря на то, что такое средство блокирует около 97% UVB-лучей, а SPF-50 — около 98%, средства с защитой 30 могут оказаться недостаточными при активном солнце с индексом 6+. Более того, большинство наносит небольшое количество средства, что снижает степень защиты.

Наконец, многие считают, что солнцезащитные средства вызывают прыщи и забивают поры. По мнению Рябиновой, некоторые кремы действительно комедогенны. Чтобы избежать появления несовершенств, косметолог рекомендовала выбирать легкие средства без масел сои, какао и зародышей пшеницы в составе.