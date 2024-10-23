Сикорский назвал два условия, при которых Польша вышлет российского посла

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Сикорский: Польша пока не планирует высылать российского посла

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава пока не планирует высылать посла РФ с территории республики, однако в будущем это может произойти. Об этом сообщает ТАСС .

Глава польского МИД отметил, что Варшава пока не хочет прибегать к такому решению. Также Сикорский рассказал, при каких условиях возможна высылка российского посла из Польши.

«Если будет нанесен вред какому-либо гражданину Польши, если Россия пойдет на эскалацию», — отметил он.

Ранее Сикорский говорил, что вышлет посла РФ, если в стране «будут продолжаться диверсионные акты». В ответ на это официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала главу дипведомства некомпетентным.