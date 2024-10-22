В МИД России высмеяли заявление Польши о высылке российского посла
Захарова о высылке российского посла из Польши: больше ничего не умеют
Представитель МИД России Мария Захарова отметила низкую компетенцию министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, пишет RT.
«Больше глава МИД Польши ничего и не умеет», — сказала дипломат.
Так она прокомментировала слова польского чиновника о предполагаемых действиях в отношении российского диппредставительства в Варшаве.
Сикорский допустил высылку российского посла из республики, если в стране не прекратятся «диверсионные акты».
Ранее Сикорский заявил, что не рассматривает выпускников МГИМО в качестве своих коллег на дипломатическом поприще.