В МИД России высмеяли заявление Польши о высылке российского посла

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Захарова о высылке российского посла из Польши: больше ничего не умеют

«Больше глава МИД Польши ничего и не умеет», — сказала дипломат.

Так она прокомментировала слова польского чиновника о предполагаемых действиях в отношении российского диппредставительства в Варшаве.

Сикорский допустил высылку российского посла из республики, если в стране не прекратятся «диверсионные акты».

Ранее Сикорский заявил, что не рассматривает выпускников МГИМО в качестве своих коллег на дипломатическом поприще.