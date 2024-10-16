Президент Польши испугался выпускников из Москвы

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что он не будет назначать предложенных правительством послов из-за того, что некоторые из предлагаемых дипломатов окончили МГИМО. По словам политика, этот вуз «пронизан российскими спецслужбами», сообщает РИА Новости .

Конфликт между Дудой и польским МИД начался еще в марте 2024 года. Министр иностранных дел Радослав Сикорский тогда заявил, что свыше 50 послов завершат миссию, параллельно посоветовав отозвать больше десятка дипломатов, которых хотело утвердить бывшее правительство. Со своей стороны президент Дуда решил не одобрять предложенные кандидатуры послов.

«Отдельным вопросом в этом контексте является то, кого правительство премьера Дональда Туска планирует отправить в необычайно важные для Польши представительства. Это среди прочих выпускники Московского государственного института международных отношений», — сказал Дуда.

Польский лидер также назвал МГИМО «постсоветским вузом», который «пронизан российскими спецслужбами».

В ходе выступления в сейме Дуда подчеркнул, что именно за ним будет последнее слово в вопросе послов в диппредставительства Польши за рубежом.