Сийярто заявил, что страны НАТО согласились увеличить оборонные расходы

Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что страны НАТО еще до саммита в Гааге достигли консенсуса по увеличению оборонных расходов до 2035 года, сообщает РИА Новости .

«…то есть в течение десяти лет надо достичь 3,5% плюс 1,5% с проверкой в 2029 году и с ежегодными отчетами о продвижении», — отметил он.

По его словам, точную цифру увеличения расходов в итоговом документе встречи не укажут.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сказал, что НАТО нужно готовиться к потенциальному конфликту с Россией в течение 3-5 лет. По его словам, пока РФ не может атаковать Североатлантический альянс, но спустя этот срок такая возможность якобы появится.