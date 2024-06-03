Сийярто: покушение на Фицо произошло по политическим мотивам

Покушение на словацкого премьера Роберта Фицо произошло на фоне ненависти его политических противников, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью телеканалу ОНТ, пишет РИА Новости .

Он пояснил, что когда партия Фицо одержала победу на выборах, стало «совершенно очевидно», что новое правительство пошло по отличному от старого пути.

«А премьер-министр Фицо проводит, скорее, суверенную политику и будет выступать за мир, подобно нам, против него началась большая кампания ненависти», — сказал Сийярто.

«Кампанию ненависти» против Фицо, по его словам, развязали либеральные СМИ и политики, в результате чего произошло покушение.

«Пять выстрелов в премьер-министра в Центральной Европе в начале XXI века. Это безумие», — резюмировал Сийярто.