Пока Виктор Орбан является венгерским премьер-министром, Украина не будет принята в Евросоюз. Деньги Будапешта Киев не получит, сказал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто во время «Марша мира» в столице, сообщает РИА Новости .

В Брюсселе, Германии и на Украине понимают, что, пока Орбан возглавляет Венгрию, страна будет вне боевых действий. Будапешт не планирует отправлять солдат на фронт, отметил дипломат.

Ранее Орбан рассказал об угрозах его семье со стороны представителей Украины. Он сказал, что Венгрия не поддастся шантажу.

Орбан предупредил своих детей об угрозах. Он признал родственников сохранять спокойствие. Члены семьи сплотились и не будут поддаваться давлению.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.