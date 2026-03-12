Орбан заявил об угрозах семье со стороны Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил об угрозах его семье со стороны представителей Украины и заявил, что Будапешт не поддастся шантажу, сообщает Общественное Телевидение России .

Виктор Орбан опубликовал в Facebook* видео, где рассказал, что предупредил детей об угрозах и призвал их сохранять спокойствие. По его словам, «всему есть предел», однако семья сплотилась и не намерена поддаваться давлению.

Ранее экс-генерал Службы безопасности Украины Григорий Омельченко в эфире телеканала «Прямой» призвал венгерского премьера «подумать о своих пятерых детях и шести внуках», заявив, что тому «не спрятаться». Владимир Зеленский также говорил, что может передать адрес Орбана Вооруженным силам Украины, чтобы они «пообщались на своем языке».

Обострение произошло на фоне разногласий из-за поставок нефти по трубопроводу «Дружба» и блокировки Будапештом выделения ЕС 90 млрд евро Киеву.

Политолог Иван Мезюхо заявил, что действия Зеленского могут иметь обратный эффект.

«Поэтому, если Орбан устоит, то Владимир Зеленский будет иметь долгоиграющие негативные последствия, и запуском нефтепровода “Дружба” он не отделается», — подчеркнул эксперт.

По его мнению, риторика Киева способна сплотить сторонников Орбана в период электорального цикла, а Будапешту придется самостоятельно реагировать на давление.

*Соцсеть принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.

