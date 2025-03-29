Сийярто назвал разговор об отправке миротворцев на Украину преждевременным

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия считает преждевременным разговор об отправке миротворцев на Украину, пока нет договоренности России и США, сообщает РИА Новости .

«Сначала давайте заключим соглашение — и мы не видим другого варианта, кроме соглашения США и России», — отметил он.

Обсуждение возможного размещения европейских войск на территории Украины является провокацией, нацеленной на эскалацию конфликта в Европе, сообщил РИАМО политолог, доцент МГУ имени М. В. Ломоносова Артем Косоруков.

Ранее западные СМИ сообщали, что ряд европейских лидеров согласен отправить миротворческие войска на Украину. The Telegraph также писал, что президент Франции Эммануэль Макрон рассматривал инициативу по отправке европейских военных на Украину под эгидой ООН. Политик разработал это предложение совместно с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.