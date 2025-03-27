Обсуждение возможного размещения европейских войск на территории Украины является провокацией, нацеленной на эскалацию конфликта в Европе, сообщил РИАМО политолог, доцент МГУ имени М.В. Ломоносова Артем Косоруков.

Ранее западные СМИ сообщали, что ряд европейских лидеров согласен отправить миротворческие войска на Украину. The Telegraph также писал, что президент Франции Эммануэль Макрон рассматривал инициативу по отправке европейских военных на Украину под эгидой ООН. Политик разработал это предложение совместно с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

«Речь идет о попытках Запада утвердиться у российских границ под видом миротворческих миссий. Обсуждение Западом вариантов размещения войск ЕС на Украине, будь то в центральных регионах вдоль Днепра, на западе страны или в сопредельных государствах, является очередной провокацией, направленной на эскалацию конфликта в сердце Европы», — сказал Косоруков.

Он подчеркнул, что подобные планы игнорируют уроки истории и демонстрируют пренебрежение международной безопасностью, установленной после Второй мировой войны.

«Расширение НАТО на восток, вопреки обещаниям, данным еще в 1990-е, превратилось в рутину, а теперь и ЕС, подражая альянсу, пытается утвердиться у границ России, маскируя вмешательство под „миротворческие“ мандаты», — отметил политолог.

Он уточнил, что Украина фактически утратила суверенитет и используется как инструмент антироссийской политики.

«Размещение европейских контингентов окончательно превратит ее в колонию, вынужденную расплачиваться за чужие интересы территорией и людьми. Москва неоднократно предупреждала: такое развитие событий абсолютно неприемлемо», — подчеркнул политолог.

По словам эксперта, любое иностранное военное присутствие на Украине будет воспринято Россией как прямая угроза ее национальной безопасности и интересам русскоязычного населения Донбасса.