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Макрон изучает возможность миссии военных на Украине под эгидой ООН

Президент Франции Эммануэль Макрон изучает альтернативу в виде миротворческой миссии ООН вводу европейских войск на Украину, сообщает RT со ссылкой на The Telegraph.

Как пишет издание, Макрон затронул эту тему на саммите ЕС с генсеком ООН Антониу Гутерришем.

Отмечается, что план Макрона был разработан вместе с премьером Британии Киром Стармером.

Ранее сообщалось, что европейские государства могут отправить свой военный контингент в качестве миротворцев и инструкторов в Киев, Львов и Одессе, сообщил ранее президент Франции Эммануэль Макрон в интервью газете Le Parisien.

Макрон также указал, что ЕС будет игнорировать мнение России по поводу ввода войск. Он уточнил, что Франция рассматривает возможность поставок на Украину истребителей «Мираж» и дальнобойных ракет.