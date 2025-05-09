Си Цзиньпин призвал искоренить коренные причины украинского конфликта

«Китай приветствует все усилия, способствующие миру, и надеется на достижение справедливого, прочного, обязующего мирного соглашения, приемлемого для всех сторон, на основе диалога», — подчеркнул он.

Решение конфликта на Украине необходимо ради глобальной безопасности, отметил Си Цзиньпин.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что в решении украинского кризиса пора принимать решения. Президент США считает, что пора приступать к конкретным действиям в установлении мира в затянувшемся конфликте.

Соответствующее заявление президент США сделал в Белом доме на церемонии приведения к присяге нового посла США в Китае.