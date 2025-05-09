Си Цзиньпин призвал искоренить коренные причины украинского конфликта
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин призвал искоренить коренные причины конфликта на Украине, пишет ТАСС.
«Китай приветствует все усилия, способствующие миру, и надеется на достижение справедливого, прочного, обязующего мирного соглашения, приемлемого для всех сторон, на основе диалога», — подчеркнул он.
Решение конфликта на Украине необходимо ради глобальной безопасности, отметил Си Цзиньпин.
Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что в решении украинского кризиса пора принимать решения. Президент США считает, что пора приступать к конкретным действиям в установлении мира в затянувшемся конфликте.
Соответствующее заявление президент США сделал в Белом доме на церемонии приведения к присяге нового посла США в Китае.