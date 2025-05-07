Трамп: по украинскому конфликту «пора принимать решения»

Американский президент Дональд Трамп 7 мая заявил, что в решении украинского кризиса пора принимать решения, об этом пишет РИА Новости .

Президент США считает, что пора приступать к конкретным действиям в установлении мира в затянувшемся конфликте.

«Мы достигаем точки, когда предстоит принять какие-то решения. Это меня не радует», - заявил Трамп.

Соответствующее заявление президент США сделал в Белом доме на церемонии приведения к присяге нового посла США в Китае.

При этом американский лидер не объяснил, о чем именно говорит. Он не сказал ни о каких решениях речь, ни кто именно должен будет их принять.

Ранее США неоднократно заявляли, что выйдут из мирных переговоров по урегулированию украинского конфликта, если Украина или Россия устроят саботаж.