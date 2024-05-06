Си Цзиньпин напомнил, что Китай не является стороной украинского конфликта

Си Цзиньпин: Китай не создавал украинский кризис и не является его стороной

Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин напомнил, что Пекин не создавал украинский кризис и не является его стороной, однако оказывает максимальное содействие для мирных переговоров, сообщает РИА Новости .

Об этом китайский лидер заявил в ходе встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в рамках своего государственного визита в Париж. С 5 по 10 мая Си Цзиньпин посетит Францию, Сербию и Венгрию.

«Китай не создавал украинский кризис и не является его стороной. Все это время Китай энергично работал над содействием мирным переговорам», — сказал председатель КНР.

Си Цзиньпин добавил, что объективная и справедливая позиция Китая по украинскому конфликту получила широкое признание в мировом сообществе. Пекин готов поддерживать контакты с соответствующими сторонами для скорейшего урегулирования украинского кризиса.

С 5 по 10 мая китайский лидер в рамках масштабного европейского турне посетит Францию, Сербию и Венгрию.

Ранее Си Цзиньпин заявил, что Китай займется поиском решений для урегулирования конфликта на Украине совместно с Францией и другими партнерами. Он выразил надежду, что в Европу вскоре вернутся мир и стабильность.