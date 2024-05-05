Си Цзиньпин: Китай и Франция будут вместе искать решение конфликта на Украине

Китай займется поиском решений для урегулирования конфликта на Украине совместно с Францией и другими партнерами, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в колонке для издания Le Figaro, пишет RT .

«Мы надеемся, что мир и стабильность вскоре вернутся в Европу и намерены работать с Францией и всем международным сообществом над поиском путей для разрешения кризиса», — указал он.

Китайский лидер добавил, что «понимает потрясения», которые кризис на Украине значит для жителей Европы. Однако сам Пекин, по словам Си Цзиньпина, не стоит у истоков конфликта и не является его стороной. КНР всегда играет конструктивную роль в разрезе мирного урегулирования.

Также глава государства напомнил о своем призыве соблюдать цели и принципы Устава ООН, а также учитывать законные интересы безопасности сторон.