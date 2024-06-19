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Швейцария не объяснила исчезновение подписи Руанды из-под коммюнике по Украине

Швейцарский МИД отказался объяснять, почему подпись Руанды исчезла из списка стран, которые подписали совместное коммюнике по Украине по итогам прошедшего саммита, сообщает РИА Новости .

«Мы приглашаем вас связаться с посольством Руанды в Швейцарии для получения объяснений», — уточнил пресс-секретарь МИД Швейцарии Пьер-Ален Эльчингер.

Ранее официальный представитель МИД Валентин Клива рассказал, что Ирак и Иордания были добавлены в список подписавших итоговый документ швейцарского саммита по ошибке. Из исключили. Теперь оттуда исчезла и Руанда.

Конференция в Бюргенштоке прошла 15 и 16 июня. Итоговое коммюнике подписали многие участники мероприятия, позднее ряд стран отозвал подписи.