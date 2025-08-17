Шор призвал граждан Молдавии к антиправительственным акциям протеста

Лидер оппозиции «Победа» Илан Шор призвал молдавские местные и районные власти не подчиняться правящей в стране партии «Действие и солидарность» (ПДС), сообщает РИА Новости .

Акция оппозиции прошла в Кишиневе 16 августа. Она закончилась жестким разгоном участников и разборкой их палаточного городка. Мероприятие было направлено против политики президента Молдавии Майи Санду. Протестующие потребовали от властей освобождения политзаключенных и прекращения репрессий в отношении оппозиции. Всего было задержано 69 человек.

«Мы объявим твердое нет центральной власти! Я призываю к неповиновению режиму ПДС наших граждан, местные и районные власти», — подчеркнул Шор.

Он добавил, что только таким образом оппозиция сможет добиться результата.

Ранее в стране были усилены меры по ограничению протестов. Это решение вызвало недовольство протестующих и граждан в преддверии выборов президента.

Райсуд Кишинева 5 августа вынес приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул. Ее приговорили к семи годам тюрьмы с немедленным исполнением принятого решения. Она признана виновной по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии «Шор». Гуцул сказал, что этот приговор является политической расправой по указанию сверху.