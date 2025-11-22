Шольц предлагал США сделку за отказ от санкций в отношении газа из РФ

Экс-канцлер ФРГ Олаф Шольц в 2020 году письменно предлагал властям США снять санкции против газопровода «Северный поток 2», а вместо этого построить терминалы для приема американского сжиженного природного газа (СПГ), сообщает ИА Регнум .

Как пишет газета Ostsee-Zeitung, бывший канцлер впервые признался в таком предложении на заседании в Шверине. Там он дал показания комиссии ландтага Мекленбург — Передняя Померания, занимающейся расследованием деятельности фонда, который финансировал проекты по возведению газопровода.

Но администрация США не приняла предложение Германии, а продолжила действовать против этого проекта. Еще Шольц подтвердил, что в феврале 2022 года не дал разрешение на ввод в эксплуатацию построенного объекта.

Инциденты со взрывами на газопроводах «Северный поток 1» и «Северный поток 2» произошли 26 сентября 2022 года в шведской исключительной экономической зоне. Оба трубопровода были повреждены, что сделало невозможной перекачку газа.

Изучением обстоятельств случившегося занялись правоохранительные органы Швеции и Дании с привлечением Норвегии. Затем и Стокгольм, и Копенгаген заявили о завершении расследования. Германия продолжила заниматься данным делом.

